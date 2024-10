Malesia: Un padre e un figlio uniscono le forze per creare Itameshi, un ristorante che fonde cucina giapponese e italiana

04 Ottobre 2024_ Azhar Mohd Yusof e suo figlio Shafrizy Hazim hanno avviato un'attività insieme, creando Itameshi, un ristorante a Kuala Lumpur che combina elementi della cucina giapponese e italiana. Dopo il successo del loro business di consegna di frutti di mare, hanno deciso di aprire un ristorante per offrire un'esperienza culinaria più interattiva. Itameshi si distingue per piatti come il Carpaccio di Pomodoro e il Minestrone di Aragosta, che riflettono l'influenza italiana. La notizia è stata riportata da thestar.com.my. Questo ristorante rappresenta un'innovativa fusione di culture gastronomiche, unendo la freschezza del mare malese con la tradizione culinaria italiana.