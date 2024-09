Malesia: Un rifugio per madri non sposate e i loro bambini a Rumah Kita

13 Settembre 2024_ A Pandan Jaya, Kuala Lumpur, si trova Rumah Kita, un rifugio per ragazze e donne incinte non sposate, gestito da Nur Wardina Sophiellea Qistina Mohd Farid, conosciuta come Sophie, di soli 22 anni. La struttura, fondata dalla madre di Sophie nel 2015, offre supporto a giovani vulnerabili, spesso disconosciute dalle loro famiglie e stigmatizzate dalla società. Nonostante la giovane età, Sophie si impegna a proteggere le donne e i bambini, sottolineando l'importanza di fornire assistenza per prevenire situazioni tragiche. La notizia è riportata da BH Ahad. In Malesia, le madri non sposate affrontano un forte stigma sociale, rendendo essenziale l'esistenza di rifugi come Rumah Kita per garantire un futuro migliore a queste famiglie.