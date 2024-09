Malesia: UNICEF allerta su abusi a danno di 402 bambini in case di accoglienza

12 Settembre 2024_ UNICEF ha espresso preoccupazione per la situazione di 402 bambini e adolescenti in case di accoglienza a Selangor e Negeri...

12 Settembre 2024_ UNICEF ha espresso preoccupazione per la situazione di 402 bambini e adolescenti in case di accoglienza a Selangor e Negeri Sembilan, Malesia, che sono stati vittime di abusi, maltrattamenti sessuali e negligenza. Il rappresentante di UNICEF in Malesia, Robert Gass, ha dichiarato che questi bambini necessitano di supporto medico e psicologico a causa del trauma subito. L'organizzazione ha elogiato le azioni della Polizia Reale Malese (PDRM) e delle autorità locali per il loro intervento nel salvare i minori coinvolti, auspicando che ciò segni l'inizio del loro processo di guarigione. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Le case di accoglienza sono strutture destinate a fornire supporto e protezione a bambini in situazioni vulnerabili, ma in questo caso si sono rivelate luoghi di grave abuso.