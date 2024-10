Malesia: Valentina Cucina E Bar accoglie il nuovo chef Nic per un'esperienza culinaria italiana unica

10 Ottobre 2024_ Valentina Cucina E Bar, il ristorante italiano situato sul tetto di Bukit Jalil, ha recentemente accolto il nuovo executive chef Nicholas de Gersigny, originario di Sydney ma con radici familiari italiane. Chef Nic porta con sé una vasta esperienza culinaria, avendo lavorato in diverse località italiane come Sardegna, Genova e Costiera Amalfitana, e arricchisce il menu con piatti tradizionali del sud Italia. Tra le sue creazioni ci sono ricette a base di frutti di mare e verdure fresche, come i gamberi grigliati con stracciatella e i tagliolini al nero di seppia con granchio. La notizia è stata riportata da eatdrinkkl.blogspot.com. Valentina è parte del Cinnamon Group, che include anche altri ristoranti rinomati a Kuala Lumpur, contribuendo a elevare la scena gastronomica della città.