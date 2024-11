Malesia: Vietata la registrazione di veicoli a gas NGV dal 2025

04 Novembre 2024_ A partire dal 1° luglio 2025, in Malesia non sarà più possibile registrare o licenziare veicoli alimentati a gas naturale veicolare (NGV) per motivi di sicurezza. La decisione è stata annunciata dal Ministro dei Trasporti, Anthony Loke, dopo una riunione del Gabinetto. Questa misura è stata presa per garantire la sicurezza degli utenti e del pubblico in generale. La Malesia sta quindi intraprendendo un'importante iniziativa per migliorare la sicurezza stradale. La notizia è stata riportata da Berita Harian. La decisione riflette l'impegno del governo malese nel garantire strade più sicure per tutti i cittadini.