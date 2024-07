Malesia: Vittoria dell'opposizione nelle elezioni suppletive di Sungai Bakap

6 Luglio 2024_ Due leader del PAS hanno celebrato la vittoria dell'opposizione nelle elezioni suppletive di Sungai Bakap come una critica alle politiche governative e alla gestione economica. Il presidente del partito, Abdul Hadi Awang, ha definito la vittoria di Perikatan Nasional significativa nonostante un campo di gioco diseguale e la corruzione politica dilagante. Il candidato del PAS, Abidin Ismail, è stato eletto nuovo membro dell'assemblea statale con una maggioranza maggiore rispetto al suo avversario del Pakatan Harapan, Joohari Ariffin. Il capo dell'informazione del PAS, Ahmad Fadhli Shaari, ha affermato che i votanti hanno inviato un chiaro segnale di disapprovazione verso il governo di unità e le sue politiche, inclusa la recente introduzione del sussidio per il diesel. Lo riporta il New Sunday Times. La vittoria è vista anche come un messaggio al governo dello stato di Penang per una maggiore equità nella realizzazione di progetti e infrastrutture.