28 Settembre 2024_ Barisan Nasional (BN) ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni parziali per il seggio dell'Assemblea Legislativa di Mahkota, con il candidato Syed Hussien che ha conquistato 27.941 voti, superando il rivale di Perikatan Nasional. Il Ministro di Stato di Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai cittadini e ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra BN e Pakatan Harapan. La vittoria è stata celebrata come un risultato del duro lavoro delle squadre di campagna e della fiducia riposta dagli elettori. Le elezioni si sono tenute dopo la morte della precedente titolare del seggio, Datuk Sharifah Azizah Syed Zain. La notizia è riportata da BH Ahad. Le elezioni parziali sono state un momento significativo per la politica malese, evidenziando l'importanza della cooperazione tra i partiti.