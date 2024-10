Malesia: Warisan sostiene la ridelineazione dei seggi parlamentari per Sabah e Sarawak

03 Ottobre 2024_ Il partito di opposizione Warisan ha espresso il proprio supporto per l'iniziativa dei partiti al governo di Sabah e Sarawak, volta...

03 Ottobre 2024_ Il partito di opposizione Warisan ha espresso il proprio supporto per l'iniziativa dei partiti al governo di Sabah e Sarawak, volta a garantire un terzo della rappresentanza parlamentare. I leader di entrambi gli stati hanno già comunicato a Putrajaya la loro richiesta di ripristinare il rapporto di rappresentanza, perso dopo l'uscita di Singapore dalla Malesia. Il presidente di Warisan, Datuk Seri Mohd Shafie Apdal, ha sottolineato l'importanza di aumentare il numero di collegi elettorali, poiché la ridelineazione avviene ogni dieci anni. Shafie ha evidenziato che, dal 1963, solo una volta il numero di seggi parlamentari in Sabah e Sarawak è aumentato. La notizia è riportata da The Borneo Post. Warisan mira a riconquistare i seggi statali persi e sta considerando alleanze con altri partiti, nonostante la storica tendenza della politica di Sabah verso il dominio di un singolo partito.