Mongolia: Accelerazione nella digitalizzazione dei servizi di assicurazione sociale

13 Settembre 2024_ Il Ministero della Famiglia, del Lavoro e della Protezione Sociale della Mongolia sta accelerando la digitalizzazione dei servizi di assicurazione sociale. Nei primi otto mesi del 2024, 24 dei 34 servizi di assicurazione sociale sono stati digitalizzati, con 16 di essi integrati nella piattaforma E-Mongolia, servendo 3,9 milioni di cittadini. Questa trasformazione digitale consente una fornitura di servizi più rapida, conveniente e trasparente, riducendo congestione, costi e rischi di corruzione. Il Ministro L.Enkh-Amgalan ha dichiarato che i futuri piani intensificheranno gli sforzi di digitalizzazione, permettendo la fornitura dei servizi senza visite in persona. La notizia è riportata da gogo.mn. La Mongolia, situata tra Russia e Cina, sta modernizzando i suoi servizi pubblici per migliorare l'efficienza e l'accessibilità per i cittadini.