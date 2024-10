Mongolia: Accordo aereo con l'Italia durante ICAN 2024 a Kuala Lumpur

22 Ottobre 2024_ Durante l'ICAN 2024, che si svolge a Kuala Lumpur, la Mongolia ha firmato un accordo di cooperazione aerea con l'Italia e il Ruanda. La delegazione mongola, guidata dal direttore dell'Autorità per l'aviazione civile, ha discusso l'espansione delle relazioni aeree e commerciali con questi paesi. L'accordo prevede l'istituzione di voli diretti tra la Mongolia e città italiane come Roma e Milano, facilitando così i collegamenti internazionali. La notizia è stata riportata da montsame.mn, evidenziando l'importanza di tali accordi per lo sviluppo del settore aereo mongolo. L'ICAN 2024 vede la partecipazione di oltre 700 rappresentanti da 83 paesi, sottolineando l'impegno della Mongolia nel rafforzare la sua presenza nel settore dell'aviazione internazionale.