Mongolia: Accordo tra i principali partiti per il governo di coalizione 2024-2028

10 Luglio 2024_ I tre principali partiti della Mongolia, il Partito Popolare Mongolo, il Partito Democratico e il Partito del Popolo, hanno firmato un memorandum di intesa per collaborare nel governo di coalizione dal 2024 al 2028. Il Primo Ministro Luvsannamsrain Oyun-Erdene ha presentato l'accordo al Presidente della Mongolia, sottolineando la struttura del nuovo governo che includerà 22 ministri e 16 ministeri. Il Presidente ha esortato i nuovi membri del governo a superare le divisioni politiche e a lavorare per il bene del paese. Ha inoltre ribadito il suo sostegno alle recenti riforme costituzionali volte a migliorare la rappresentanza parlamentare. Lo riporta news.mn. Il Presidente ha anche ricordato l'importanza di iniziative nazionali come il progetto 'Un miliardo di alberi' e la sicurezza alimentare.