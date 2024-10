Mongolia: Affluenza alle urne per le elezioni locali al 53,1%

11 Ottobre 2024_ Si sono concluse le votazioni per le elezioni locali in Mongolia, con un'affluenza del 53,1%. Le operazioni di voto sono iniziate...

11 Ottobre 2024_ Si sono concluse le votazioni per le elezioni locali in Mongolia, con un'affluenza del 53,1%. Le operazioni di voto sono iniziate ufficialmente alle 7:00 e circa 2.246.164 cittadini erano registrati per esprimere la propria preferenza. Tuttavia, solo 1.119.600 elettori hanno partecipato, con un incremento previsto nei prossimi giorni. Il presidente della Commissione Elettorale, P. Narandulger, ha sottolineato l'alta partecipazione delle donne in questa tornata elettorale. La notizia è stata riportata da unuudur.mn. Le elezioni locali in Mongolia sono un'importante occasione per i cittadini di influenzare la governance a livello di province e distretti.