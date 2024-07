Mongolia: Aggiornamenti sul piano di sviluppo della nuova città di Kharkhorum

26 Luglio 2024_ Le autorità mongole hanno fornito aggiornamenti sul processo di selezione internazionale per il piano master della nuova città di Kharkhorum, voluto per rivitalizzare l'antica capitale dell'Impero Khunnu. Più di 130 aziende, tra cui quelle mongole, hanno partecipato alla selezione, con progetti che saranno esposti online per il pubblico dal 25 al 31 luglio. Il governo ha stanziato 1,8 miliardi di MNT per lo sviluppo del piano, con l'obiettivo di garantire infrastrutture moderne e condizioni di vita sicure per i cittadini. La selezione finale del progetto avverrà il 31 luglio, con l'implementazione prevista in fasi a partire dal 2025. La notizia è stata riportata da The UB Post. La nuova città includerà abitazioni moderne, servizi sanitari, culturali e spazi verdi, contribuendo a un ambiente di vita equilibrato e sostenibile.