Mongolia: Al via l'11ª edizione del Forum Economico Mongolo

8 Luglio 2024_ Il Forum Economico Mongolo si è aperto per l'11ª volta con il tema 'Go Mongolia' presso il Palazzo di Stato. L'evento, che durerà due giorni, include quattro sessioni plenarie e 14 sessioni settoriali. Il Primo Ministro Luvsannamsrain Oyun-Erdene ha sottolineato l'importanza del forum, che si svolge dopo le elezioni parlamentari e le riforme costituzionali. Il governo ha dichiarato il 2024 come l'anno del 'Sostegno allo Sviluppo Regionale', con politiche mirate a decentralizzare e diversificare l'economia. Lo riporta unuudur.mn. Il forum discuterà anche delle opportunità nel settore del turismo e delle risorse minerarie, cruciali per l'economia del paese.