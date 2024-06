Mongolia: Allerta inondazioni nella capitale Ulaanbaatar

25 Giugno 2024_ A causa delle piogge continue dal 18 al 22 giugno, il livello dell'acqua dei fiumi Terelj, Tuul, Selbe e Dund è aumentato di 18-82 cm oltre il livello di pericolo, causando una situazione di inondazione. La Commissione Speciale della città di Ulaanbaatar ha tenuto una riunione e ha annunciato un alto livello di preparazione per la protezione dai disastri dal 23 al 29 giugno. I dipartimenti competenti sono stati incaricati di organizzare rapidamente lavori di riparazione di edifici danneggiati, strade e strutture pubbliche, rafforzare le aree a rischio di inondazione e prevenire allagamenti sulle strade pubbliche. Inoltre, sono state adottate misure per garantire il normale funzionamento del sistema di fornitura elettrica e prevenire interruzioni nella fornitura di acqua potabile ai cittadini. Lo riporta il sito di notizie gogo.mn. La situazione richiede un monitoraggio continuo e interventi tempestivi per minimizzare i danni.