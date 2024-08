Mongolia: Allerta meteo per forti piogge e temporali

08 Agosto 2024_ Le autorità mongole hanno emesso un avviso di allerta per forti piogge e temporali previsti tra l'8 e il 9 agosto 2024, in...

08 Agosto 2024_ Le autorità mongole hanno emesso un avviso di allerta per forti piogge e temporali previsti tra l'8 e il 9 agosto 2024, in particolare nelle province di Övörkhangai e Töv. Si raccomanda a pastori, cittadini e trasportatori di prestare attenzione a possibili inondazioni e fulmini, con piogge intense che continueranno anche nei giorni successivi. Le temperature varieranno da 4 a 34 gradi Celsius a seconda delle regioni, con condizioni meteorologiche variabili. La fonte di questa informazione è mnb.mn. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano la popolazione a seguire le indicazioni di sicurezza per prevenire incidenti legati alle condizioni meteorologiche avverse.