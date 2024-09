Mongolia: Allerta meteo per forti precipitazioni e neve nelle regioni orientali

28 Settembre 2024_ Le autorità meteorologiche mongole hanno emesso un avviso di allerta per forti piogge e nevicate nelle regioni di Dornogovi,...

28 Settembre 2024_ Le autorità meteorologiche mongole hanno emesso un avviso di allerta per forti piogge e nevicate nelle regioni di Dornogovi, Sukhbaatar e Dornod. Si prevedono precipitazioni significative e temperature in calo, con possibili disagi per agricoltori e trasportatori. Gli abitanti sono stati avvisati di prestare attenzione ai rischi di inondazioni e scivolamenti stradali a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La fonte di queste informazioni è mnb.mn. Le previsioni indicano che le condizioni meteorologiche continueranno a influenzare il paese nei prossimi giorni, con ulteriori nevicate attese nelle aree montuose.