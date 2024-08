Mongolia: Allerta meteo per temporali e piogge nel centro e nell'est del Paese

28 Agosto 2024_ Le autorità mongole hanno emesso un avviso di allerta per temporali e piogge abbondanti nelle regioni centrali e orientali del Paese....

28 Agosto 2024_ Le autorità mongole hanno emesso un avviso di allerta per temporali e piogge abbondanti nelle regioni centrali e orientali del Paese. Si prevede che le precipitazioni siano accompagnate da grandine, fulmini e forti venti, con un rischio elevato di inondazioni e frane. I servizi di emergenza hanno esortato la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni di sicurezza, evitando di sostare in prossimità di corsi d'acqua e di zone a rischio. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti per garantire la sicurezza dei cittadini.