Mongolia: Amnesty International sollecita il nuovo parlamento a rispettare i diritti umani

3 Luglio 2024_ Amnesty International, l'organizzazione internazionale per i diritti umani premiata con il Nobel, ha esortato il nuovo parlamento della Mongolia a rispettare, garantire e proteggere i diritti umani e le libertà. L'appello è stato fatto attraverso un documento intitolato 'Mongolia: Questioni sui diritti umani da discutere per il parlamento 2024-2028'. La scorsa settimana, l'Autorità per la lotta alla corruzione ha esaminato le dichiarazioni di interesse personale di 490 candidati a cariche pubbliche, approvandone 297. Attualmente, sono in corso le verifiche per altri 193 candidati. Lo riporta unuudur.mn. Inoltre, sono state ricevute e indagate 39 denunce di corruzione e conflitto di interessi, di cui 8 sono state risolte.