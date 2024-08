Mongolia: Approvata la risoluzione per la preparazione invernale nel settore agricolo

07 Agosto 2024_ Il governo della Mongolia ha approvato una risoluzione per la preparazione invernale 2024-2025 nel settore agricolo durante la sua sessione regolare. La risoluzione prevede misure per accumulare scorte di grano, prodotti petroliferi e foraggio per il bestiame, oltre a garantire la disponibilità di manodopera e attrezzature per il raccolto. Sarà creata una mappa dei rischi per le calamità naturali e verranno emessi avvisi pubblici per prevenire danni. Inoltre, si prevede di facilitare il commercio di prodotti agricoli e garantire l'accesso all'istruzione per i bambini delle famiglie migranti. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Queste misure sono fondamentali per affrontare le sfide climatiche e garantire la sicurezza alimentare nel paese.