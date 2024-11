Mongolia: Approvato il bilancio 2025 nonostante le obiezioni

11 Novembre 2024_ Il bilancio 2025 della Mongolia è stato approvato nonostante le contestazioni da parte di diversi partiti politici. La legge di bilancio si propone di affrontare le sfide fiscali e di allocare le risorse in modo efficiente. Questo provvedimento è considerato cruciale per la stabilità economica del Paese, in un contesto di crescente pressione finanziaria. Le obiezioni sollevate riguardano principalmente la distribuzione delle risorse e le priorità di spesa. La notizia è stata riportata da The UB Post. L'approvazione del bilancio rappresenta un passo importante per il governo mongolo, che cerca di garantire una gestione finanziaria sostenibile in un periodo di incertezze economiche.