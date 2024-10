Mongolia: Approvato il piano di sviluppo 2025 con il supporto italiano

18 Ottobre 2024_ Il Parlamento della Mongolia ha avviato oggi la discussione sul piano di sviluppo nazionale per il 2025, approvando il progetto con il 67,3% dei voti. Durante la seduta, è stata anche discussa una legge che prevede modifiche al corpo di polizia, in risposta a raccomandazioni della Corte Costituzionale. Un aspetto significativo del piano è il progetto di collaborazione con il governo francese, che include il supporto di aziende italiane per la realizzazione di un satellite nazionale. Questo progetto, che prevede un prestito a condizioni favorevoli, è considerato cruciale per rafforzare le relazioni tra Mongolia e Italia, come riportato da mnb.mn. La Mongolia punta a migliorare le sue infrastrutture e a garantire la sicurezza dei suoi cittadini attraverso queste iniziative di sviluppo.