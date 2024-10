Mongolia: Attività di prevenzione contro le inondazioni e la peste nei mesi autunnali

17 Ottobre 2024_ Le autorità mongole hanno attuato misure efficaci per prevenire le inondazioni e la peste durante la stagione autunnale. Quest'anno, grazie a un piano di emergenza, il rischio di inondazioni è stato notevolmente ridotto, con controlli quotidiani lungo il fiume Tuul. Inoltre, sono stati effettuati controlli su oltre 112.000 veicoli per prevenire la diffusione della peste, senza registrare focolai nel paese. Le autorità avvertono la popolazione riguardo ai rischi di incendi, poiché l'inverno è alle porte, come riportato da news.mn. Le misure di sicurezza e prevenzione sono fondamentali per garantire la salute pubblica e la sicurezza durante i cambiamenti stagionali in Mongolia.