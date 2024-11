Mongolia: Attività per la sicurezza pubblica e riduzione della criminalità nella capitale

08 Novembre 2024_ Il Consiglio di Coordinamento per la Prevenzione della Criminalità della Capitale ha pianificato 50 attività per migliorare la...

08 Novembre 2024_ Il Consiglio di Coordinamento per la Prevenzione della Criminalità della Capitale ha pianificato 50 attività per migliorare la sicurezza pubblica e ridurre la criminalità a Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia. Circa il 60% del lavoro iniziale è già stato completato, con iniziative come la polizia di comunità e programmi di pattugliamento scolastico che stanno dando risultati. Nonostante un aumento delle infrazioni legate all'alcol, i crimini di violenza domestica sono diminuiti, mentre le frodi digitali sono in aumento, richiedendo un maggiore focus sulla cybersicurezza. La fonte di queste informazioni è The UB Post. Il Consiglio sta anche lavorando per rafforzare la salute pubblica e la sicurezza informatica nella capitale mongola.