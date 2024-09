Mongolia: Aumentano i casi di corruzione esaminati dalle autorità

16 Settembre 2024_ Durante la settimana dal 9 al 15 settembre 2024, l'Ufficio per la lotta alla corruzione della Mongolia ha esaminato 65 denunce di reati, aprendo procedimenti per 5 di esse. Sono stati trasferiti alla procura 9 casi, mentre 50 denunce sono attualmente in fase di revisione. Inoltre, sono stati completati gli accertamenti su 940 casi penali, con 11 casi inviati in tribunale e 19 archiviati. L'agenzia ha comunicato che le informazioni relative alle indagini sulla corruzione sono rese pubbliche in conformità con la legge sulla trasparenza, come riportato da mnb.mn. Le indagini riguardano anche funzionari pubblici accusati di corruzione e abuso di potere, evidenziando l'impegno del governo mongolo nella lotta contro la corruzione.