Mongolia: Aumentano i casi di rosolia, il governo intensifica le misure di controllo

04 Agosto 2024_ Il governo mongolo ha registrato due casi confermati di rosolia e un caso sospetto, portando il Consiglio di emergenza nazionale a riunirsi per discutere le misure di risposta. Il Ministro della Salute, T. Munkhsaikhan, ha annunciato l'intensificazione della sorveglianza e la pianificazione di campagne di vaccinazione per prevenire la diffusione della malattia. La rosolia è una malattia virale altamente contagiosa che si trasmette per via aerea e può colpire chi non è stato vaccinato. Le autorità sanitarie hanno esortato la popolazione a indossare mascherine nei luoghi pubblici per ridurre il rischio di contagio, come riportato da news.mn. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, è fondamentale garantire che i bambini vaccinati siano accolti nelle scuole e negli asili, mentre si intensificano i controlli sanitari per i viaggiatori in arrivo.