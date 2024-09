Mongolia: Aumentano le indagini su casi di corruzione

09 Settembre 2024_ L'Ufficio per la lotta alla corruzione della Mongolia ha esaminato 60 denunce di reati tra il 2 e l'8 settembre 2024. Di queste, 7 sono state trasformate in procedimenti penali, mentre 9 sono state inviate alla procura con raccomandazione di archiviazione. Attualmente, 920 casi di corruzione sono sotto indagine, con 6 casi già pronti per essere portati in tribunale. L'agenzia ha sottolineato l'importanza della trasparenza e della verità nelle indagini, come riportato da mnb.mn. Le indagini riguardano anche funzionari pubblici accusati di abuso di potere e corruzione, evidenziando la necessità di combattere la corruzione in Mongolia.