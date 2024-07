Mongolia: Aumento degli incendi boschivi in 11 province

18 Luglio 2024_ In Mongolia, al 17 luglio 2024, sono stati registrati 90 incendi boschivi in 36 distretti di 11 province, tra cui Bulgan,...

18 Luglio 2024_ In Mongolia, al 17 luglio 2024, sono stati registrati 90 incendi boschivi in 36 distretti di 11 province, tra cui Bulgan, Darkhan-Uul, Dornod, Sukhbaatar, Selenge, Khovd, Khuvsgul, Khentii, Arkhangai, Uvs e Tuv. Gli incendi hanno colpito oltre 600.000 ettari di terreno. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le segnalazioni di incendi sono aumentate del 19,3%. Le aree settentrionali delle province di Uvs e Zavkhan, così come alcune parti di Khuvsgul, Selenge, Bulgan e Arkhangai, sono particolarmente a rischio a causa della siccità. Lo riporta mnb.mn. L'agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (NEMA) ha esortato i cittadini a prestare particolare attenzione durante le attività all'aperto per prevenire ulteriori incendi.