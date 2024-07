Mongolia: Aumento degli incidenti acquatici durante le festività

16 Luglio 2024_ Nel 2024, in Mongolia, sono stati registrati 79 incidenti acquatici in 8 distretti della capitale e 34 comuni di 16 province, con un bilancio di 65 vittime. Durante le festività dal 10 al 15 luglio, 24 persone, tra cui 2 bambini, hanno perso la vita in 19 incidenti acquatici. Le operazioni di ricerca per due persone coinvolte in incidenti acquatici sono ancora in corso. Negli ultimi 5 anni, una media di 17 persone all'anno è deceduta durante le festività a causa di incidenti acquatici. Lo riporta mnb.mn. Le autorità mongole raccomandano di evitare di nuotare in acque sconosciute, di non attraversare fiumi con mezzi non sicuri e di non lasciare i bambini incustoditi vicino all'acqua.