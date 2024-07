Mongolia: Aumento degli incidenti mortali nei fiumi durante le festività estive

30 Luglio 2024_ In Mongolia, dall'inizio dell'anno si sono registrati 25 incidenti mortali legati ai fiumi, con 14 adulti e 6 bambini che hanno perso...

30 Luglio 2024_ In Mongolia, dall'inizio dell'anno si sono registrati 25 incidenti mortali legati ai fiumi, con 14 adulti e 6 bambini che hanno perso la vita. La maggior parte di questi eventi si è verificata durante i fine settimana, quando il numero di persone che si avvicinano ai fiumi Tula, Terelj e Kherlen aumenta significativamente. Le autorità avvertono di prestare particolare attenzione a bambini, persone con disabilità e anziani, e di evitare l'uso di alcol e attrezzature pericolose come canoe e anelli galleggianti. Inoltre, a causa delle recenti piogge, il livello dell'acqua nei fiumi è aumentato, aumentando il rischio di frane lungo le rive. La notizia è riportata da mnb.mn. Le autorità locali raccomandano di adottare misure di sicurezza per prevenire ulteriori tragedie durante le attività ricreative estive.