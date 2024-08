Mongolia: Aumento degli incidenti stradali legati all'uso di monopattini elettrici

18 Agosto 2024_ Negli ultimi tre anni, la Mongolia ha registrato 515 incidenti stradali legati all'uso di monopattini elettrici, con un incremento significativo nel 2024. Solo nei primi sette mesi di quest'anno, si sono verificati 241 incidenti, di cui il 95% nella capitale Ulaanbaatar, causando 121 feriti. Le autorità locali stanno considerando di regolamentare l'uso dei monopattini, equiparandoli ai motocicli, per migliorare la sicurezza stradale. Il vice sindaco di Ulaanbaatar ha sottolineato l'importanza di creare spazi sicuri per i giovani utenti di questi mezzi. La notizia è riportata da unuudur.mn. Ulaanbaatar è la capitale della Mongolia e ha visto un aumento dell'uso di veicoli elettrici tra i giovani, sollevando preoccupazioni per la sicurezza stradale.