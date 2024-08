Mongolia: Aumento degli incidenti stradali nel 2023 e 2024

12 Agosto 2024_ La Mongolia ha registrato un significativo aumento degli incidenti stradali, con 11.665 infrazioni segnalate nella capitale Ulaanbaatar e 2.062 nelle aree rurali nel secondo semestre del 2023 e all'inizio del 2024. Questo rappresenta un incremento del 24,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sebbene gli incidenti nelle zone rurali siano circa cinque volte inferiori rispetto a quelli della capitale, la loro gravità è notevolmente più alta, con conseguenze fatali e danni ingenti. Le aree turistiche come Arkhangai, Uvurkhangai e Khurvsgul sono particolarmente colpite da questi eventi. La notizia è riportata da The UB Post. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti mortali.