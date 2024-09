Mongolia: Aumento dei turisti nel mese di agosto, ma in calo rispetto all'anno scorso

06 Settembre 2024_ Nel mese di agosto, la Mongolia ha accolto quasi 140.000 turisti, registrando un incremento del 23% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tuttavia, il numero totale di visitatori nei primi otto mesi del 2024 ha superato i 576.000, ma è in calo dell'11,5% rispetto al 2023. Gli esperti attribuiscono questa diminuzione a fattori come l'accessibilità e il costo dei voli aerei, oltre all'impatto delle Olimpiadi, che hanno influenzato i flussi turistici. La Mongolia ha raggiunto l'89,6% del suo obiettivo di 425.000 turisti per la stagione estiva, accogliendo 380.900 visitatori. La notizia è riportata da theubposts.com. La Mongolia è nota per i suoi paesaggi naturali e la cultura nomade, attirando turisti da tutto il mondo.