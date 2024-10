Mongolia: Aumento del salario minimo del 20% a partire da aprile 2025

08 Ottobre 2024_ Il Comitato Nazionale per il Lavoro e la Partnership Sociale della Mongolia ha deciso di aumentare il salario minimo del 20%, portandolo a MNT 792.000 a partire dal 1° aprile 2025. Attualmente, il salario minimo è fissato a MNT 660.000, ritenuto insufficiente per coprire le spese di vita di base per una persona. Durante l'incontro, i partecipanti hanno anche proposto un ulteriore aumento a MNT 1 milione a partire dal 2026. La notizia è stata riportata da gogo.mn. Questo aumento del salario minimo è parte di un'iniziativa più ampia per migliorare le condizioni economiche dei lavoratori in Mongolia, un paese noto per la sua economia in via di sviluppo e le sfide legate al costo della vita.