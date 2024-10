Mongolia: Aumento della rappresentanza femminile nelle elezioni locali del 2024

25 Ottobre 2024_ Il Comitato Nazionale per l'Uguaglianza di Genere ha pubblicato i risultati preliminari sulla rappresentanza di genere nelle elezioni del 2024 per i consigli provinciali, della capitale, soum e distrettuali. Le donne hanno ottenuto il 24,57% dei seggi eletti, segnando un incremento dell'11,2% rispetto all'anno precedente, soprattutto a livello provinciale e della capitale. Tuttavia, nei consigli soum e distrettuali, la rappresentanza femminile è diminuita leggermente, attestandosi al 28,1%. Questi dati evidenziano le sfide e i progressi nella parità di genere in Mongolia, come riportato da The UB Post. Le elezioni hanno coinvolto un totale di 760 mandati a livello provinciale e della capitale, e 692 a livello soum e distrettuale, riflettendo l'importanza della partecipazione politica delle donne nel paese.