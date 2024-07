Mongolia: Aumento significativo dei livelli dei fiumi Onon, Kherlen e Tuul

22 Luglio 2024_ A partire dal 20 luglio, i livelli dei fiumi Onon, Kherlen e Tuul nelle regioni orientali e centrali della Mongolia sono aumentati significativamente. L'Agenzia Nazionale per la Meteorologia e il Monitoraggio Ambientale ha riportato un incremento dei livelli dell'acqua di 30-50 centimetri in un solo giorno. Questo aumento improvviso è stato causato da forti piogge che hanno provocato inondazioni in alcune aree. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e hanno emesso avvisi ai residenti vicini ai fiumi per adottare misure precauzionali. Lo riporta The UB Post. Le regioni interessate stanno attuando piani di emergenza per prevenire ulteriori danni.