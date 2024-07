Mongolia: Aumento storico delle donne elette in Parlamento

3 Luglio 2024_ In Mongolia, le elezioni parlamentari del 2024 hanno visto un aumento significativo della rappresentanza femminile. Per la prima...

3 Luglio 2024_ In Mongolia, le elezioni parlamentari del 2024 hanno visto un aumento significativo della rappresentanza femminile. Per la prima volta, 519 donne si sono candidate, con 32 di loro elette, portando la percentuale di donne in Parlamento al 25%. Questo risultato è stato possibile grazie a una quota di genere del 30% e al sostegno continuo alla partecipazione politica delle donne. In precedenza, il numero massimo di donne elette era stato di 13, pari al 17,1%. Lo riporta gogo.mn. Con questo incremento, la Mongolia migliorerà la sua posizione nel ranking globale della rappresentanza femminile in Parlamento, passando dal 129° al 96°-99° posto.