Mongolia: Avanzano i lavori per la nuova centrale di accumulo energetico a Baganuur

06 Ottobre 2024_ I lavori per la costruzione di una centrale di accumulo energetico da 50 MW a Baganuur, Ulaanbaatar, stanno procedendo con successo....

06 Ottobre 2024_ I lavori per la costruzione di una centrale di accumulo energetico da 50 MW a Baganuur, Ulaanbaatar, stanno procedendo con successo. Il progetto, parte della strategia di ripristino energetico del governo mongolo, prevede l'entrata in funzione della centrale entro il 30 novembre 2024, prima dell'inizio dell'inverno. Attualmente, sono stati completati i lavori di scavo e si sta procedendo con le fondamenta. La centrale avrà un ruolo cruciale nel migliorare la stabilità del sistema energetico centrale e nel fornire energia rinnovabile, come riportato da montsame.mn. Questo progetto rappresenta un passo importante verso la transizione energetica verde della Mongolia, con l'obiettivo di soddisfare la domanda energetica interna entro il 2030.