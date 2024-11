Mongolia: Avviata riforma energetica per maggiore indipendenza e sostenibilità

01 Novembre 2024_ Il governo della Mongolia ha lanciato una riforma energetica completa per raggiungere una maggiore indipendenza e sostenibilità nel settore energetico. Questa iniziativa è stata motivata dalla dipendenza del paese dalle importazioni energetiche, che attualmente rappresentano il 22-23% del consumo totale a prezzi superiori a quelli dei paesi vicini. Tuttavia, la riforma ha suscitato indignazione pubblica a causa dell'aumento previsto dei prezzi dell'energia, temuto da molti cittadini come un ulteriore peso per le loro famiglie e attività. La Commissione Regolatrice dell'Energia (ERC) ha presentato proposte preliminari sui prezzi dell'elettricità e del riscaldamento, con decisioni finali attese per il 4 novembre. La notizia è riportata da The UB Post. La riforma mira a considerare le specifiche circostanze di Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia, e delle aree rurali, per garantire un approccio equo e sostenibile.