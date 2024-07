Mongolia: Baasankhuu Bavuudorj conquista l'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024

27 Luglio 2024_ La judoka mongola Baasankhuu Bavuudorj ha vinto la medaglia d'argento nei XXXIII Giochi Olimpici estivi a Parigi il 27 luglio 2024. Dopo aver iniziato il suo percorso olimpico con una vittoria convincente, Bavuudorj ha continuato a dominare nei turni successivi, raggiungendo la finale. Nella sfida per l'oro, ha affrontato la giapponese Tsunoda Natsumi, tre volte campionessa del mondo, ma è stata sconfitta in un incontro molto combattuto. B. Baasankhuu diventa così la dodicesima atleta mongola a vincere una medaglia d'argento olimpica e la seconda donna del judo mongolo a raggiungere questo traguardo, come riportato da montsame.mn. Questo successo evidenzia il crescente prestigio del judo mongolo a livello internazionale.