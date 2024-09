Mongolia: Bajan-Ölgii punta a un milione di turisti con il supporto del governo

19 Settembre 2024_ A.Begaris, ingegnere edile e presidente del partito Democratico di Bajan-Ölgii, ha dichiarato che la regione ha il potenziale per attrarre un milione di turisti se supportata adeguatamente dal governo. Attualmente, la regione sta affrontando sfide legate all'infrastruttura, come la mancanza di impianti di depurazione e di energia, che ostacolano lo sviluppo del settore edilizio e turistico. Begaris ha sottolineato l'importanza di un piano a lungo termine per migliorare l'istruzione e la salute nella regione, evidenziando che Bajan-Ölgii potrebbe diventare un centro turistico di riferimento. La notizia è riportata da news.mn. La regione di Bajan-Ölgii è nota per la sua diversità culturale e paesaggi mozzafiato, ed è abitata principalmente da popolazioni di etnia kazaka.