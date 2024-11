Mongolia: Ban Ki-moon discute le sfide globali al Museo di Chinggis Khan

8 Novembre 2024_ L'ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha tenuto un discorso al Museo di Chinggis Khan in Mongolia, affrontando il tema "Affrontare le sfide globali: Mongolia e Corea del Sud". Durante il suo intervento, ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e combattere il cambiamento climatico. Ban ha anche evidenziato la necessità di un impegno collettivo per garantire un futuro pacifico e sostenibile per le generazioni future. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Questo evento ha riunito leader e rappresentanti di diverse nazioni, sottolineando il ruolo della Mongolia come membro attivo delle Nazioni Unite e promotore della pace e dello sviluppo.