Mongolia: Celebrazione del 60° anniversario delle relazioni diplomatiche con la Svizzera

05 Agosto 2024_ Il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Mongolia e Svizzera è stato celebrato con la visita del Presidente mongolo. L'evento ha messo in evidenza i forti legami e la cooperazione tra le due nazioni, con un focus su aree di interesse comune come la collaborazione economica, lo scambio culturale e il dialogo politico. Questa celebrazione sottolinea l'importanza delle relazioni internazionali per la Mongolia, un paese situato tra Russia e Cina, che cerca di rafforzare i suoi legami globali. La notizia è stata riportata da The UB Post. La Mongolia, nota per la sua vasta steppa e la cultura nomade, continua a cercare opportunità di sviluppo attraverso alleanze strategiche.