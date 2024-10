Mongolia: Celebrazione del Giorno delle Nazioni Unite con il Premier L.Oyundelgere

24 Ottobre 2024_ Il Premier mongolo L.Oyundelgere ha visitato la sede delle Nazioni Unite per celebrare il Giorno delle Nazioni Unite, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale. Durante l'evento, ha evidenziato i progressi della Mongolia nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e il supporto ricevuto dall'ONU, specialmente durante la pandemia e le recenti crisi climatiche. Oyundelgere ha anche menzionato il programma "Vision 2050" e l'importanza della partnership con l'ONU per il futuro sviluppo del paese. La Mongolia è diventata membro delle Nazioni Unite nel 1961 e ha da allora lavorato per rafforzare la sua posizione nella comunità internazionale, come riportato da montsame.mn. La celebrazione ha incluso discussioni su progetti futuri e l'impegno della Mongolia per un sviluppo sostenibile e inclusivo.