Mongolia: Celebrazione della Giornata Mondiale degli Insegnanti

05 Ottobre 2024_ Oggi si celebra la 58ª Giornata degli Insegnanti in Mongolia e la 30ª Giornata Mondiale degli Insegnanti, istituita dall'UNESCO nel 1994. Attualmente, 54.200 insegnanti sono attivi in tutte le istituzioni educative del paese, contribuendo alla formazione delle future generazioni. Gli insegnanti hanno condiviso le loro esperienze, esprimendo ottimismo riguardo al futuro del settore educativo. La notizia è riportata da montsame.mn. La celebrazione sottolinea l'importanza del ruolo degli insegnanti nella società mongola e il loro impegno per un'istruzione di qualità.