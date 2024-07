Mongolia: Celebrazioni per il Naadam, simbolo di unità e indipendenza

11 Luglio 2024_ In Mongolia, le celebrazioni del Naadam, la grande festa nazionale, sono pronte a iniziare con grande solennità. Questo evento rappresenta un triplice omaggio alla natura, alla storia e all'unità del popolo mongolo. Il Naadam celebra anche importanti anniversari storici, tra cui i 2233 anni dalla fondazione del primo stato mongolo e gli 818 anni dalla creazione del Grande Impero Mongolo. Il Presidente della Mongolia ha emesso decreti per onorare la memoria di Gengis Khan e promuovere la cultura nazionale, come il restauro della capitale storica Karakorum. Lo riporta unuudur.mn. Le celebrazioni includono anche la pubblicazione di opere storiche e la promozione di simboli nazionali come il Morin Khuur, uno strumento musicale tradizionale.