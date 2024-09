Mongolia: Ch.Nomin assume il ruolo di Ministro della Cultura, Sport e Turismo

18 Settembre 2024_ Ch.Nomin è stata nominata Ministro della Cultura, Sport e Turismo nel nuovo governo della Mongolia, dopo essere stata eletta membro del Parlamento nel distretto di Songinokhairkhan. La sua nomina è vista come una valutazione del suo operato negli ultimi quattro anni, durante i quali ha affrontato critiche per la gestione del settore culturale. Nomin ha il compito di coordinare le politiche in settori chiave per l'immagine del paese, come cultura, sport e turismo, e dovrà affrontare le sfide legate alla valorizzazione di questi ambiti. La notizia è stata riportata da unuudur.mn. La Mongolia, nota per la sua ricca cultura nomade e paesaggi naturali, si trova ora a un bivio per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e la promozione del turismo.