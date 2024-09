Mongolia: Collaborazione tra l'Università di Mongol e l'Università di Trento per un programma di doppia laurea

24 Settembre 2024_ L'Università di Mongol ha firmato un accordo con l'Università di Trento per avviare un programma di doppia laurea in ingegneria...

24 Settembre 2024_ L'Università di Mongol ha firmato un accordo con l'Università di Trento per avviare un programma di doppia laurea in ingegneria elettronica e informatica. Gli studenti selezionati potranno trascorrere un anno in Italia con una borsa di studio completa, dopo aver completato tre anni di studi in Mongolia. Il programma prevede l'ammissione di sei studenti all'anno, con l'obiettivo di iniziare le lezioni nel 2025-2026. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità di scambio culturale e accademico tra Mongolia e Italia, come riportato da num.edu.mn. L'Università di Trento è riconosciuta per la sua eccellenza nella ricerca e nell'insegnamento, e il programma contribuirà a rafforzare i legami tra le due istituzioni.