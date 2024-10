Mongolia: Collaborazione tra Ulaanbaatar e Italia per progetti infrastrutturali

24 Ottobre 2024_ Il vice sindaco di Ulaanbaatar, T. Davaadalai, ha incontrato l'ambasciatore italiano in Mongolia, Giovanna Piccarreta, e il vicepresidente della Leonardo, Angelo Checcini, per discutere di future collaborazioni. Durante l'incontro, Davaadalai ha espresso l'intenzione di lavorare con la Leonardo per migliorare il sistema di trasporto pubblico e ridurre il traffico nella capitale mongola. L'ambasciatore Piccarreta ha confermato il supporto dell'Italia per rafforzare la cooperazione bilaterale. La Leonardo è un'importante azienda italiana attiva nei settori della difesa e della sicurezza, con una presenza globale in oltre 150 paesi, come riportato da mnb.mn. Questo incontro segna un passo significativo verso lo sviluppo di progetti infrastrutturali che potrebbero migliorare la qualità della vita a Ulaanbaatar.