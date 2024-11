Mongolia: Collaborazione tra Ulaanbaatar e ONU per ridurre l'inquinamento atmosferico

10 Novembre 2024_ Il sindaco di Ulaanbaatar, Kh.Nyambaatar, ha incontrato il vice rappresentante residente dell'ONU, Lin Cao, per discutere di progetti volti a ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso l'uso di energie rinnovabili. Durante l'incontro, sono state esplorate opportunità di collaborazione per affrontare problemi urgenti come il traffico e la carenza di energia. Nyambaatar ha sottolineato l'importanza di studiare le esperienze dell'ONU per migliorare la qualità della vita nella capitale mongola. Lin Cao ha espresso la disponibilità dell'ONU a supportare iniziative per creare città verdi e sostenibili. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Ulaanbaatar, capitale della Mongolia, è nota per le sue sfide ambientali, tra cui l'inquinamento atmosferico, che è un problema significativo per la salute dei suoi abitanti.